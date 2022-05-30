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الخطوط التونسية تُعيد افتتاح مقرها في طرابلس عقب إغلاق دام سنوات

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

قال المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين، أنه افتتح مقر الخطوط التونسية بشارع هايتي في طرابلس.

وأضاف المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين في بيان له عبر فيسبوك: “تم افتتاح مقر الخطوط التونسية بشارع هايتي بطرابلس بعد توقف دام أكثر من7 سنوات”.

وكانت شركة “الخطوط التونسية” للطيران، أعلنت في وقت سابق افتتاح مقرها الجديد في طرابلس لتعلن بذلك استئناف رحلاتها الجوية مع ليبيا بعد توقف دام 7 سنوات، جراء الوضع الأمني.

ورأى المدير العام لـ”الخطوط التونسية”، خالد الشلي، أن “عودة الرحلات فيها أكثر من رمزية؛ لأن ليبيا ليست فقط خطا تجاريا، بل وبلد شقيق تربطنا به علاقات متينة”.

 


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صحيفة العنوان الليبية

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