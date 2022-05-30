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العامة للكهرباء: خسارة 600 ميجاوات من الطاقة نتيجة توقف إمدادات الغاز

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت الشركة العامة للكهرباء إن إمدادات الغاز من حقل الاستقلال قد توقفت، ما نجم عنه فقد ما قيمته 600 ميجاوات من الطاقة المنتجة من محطتي توليد شمال بنغازي والزويتينة.

وأضافت الشركة، في منشور لها، أنها تواجه منذ سنوات جملة من التحديات والصعوبات التي تحول دون تحقيق العمل المنوط بها، الأمر الذي أثر سلبيًا على أداء الشبكة الكهربائية، وعلى رأسها النقص المزمن في إمدادات الغاز، المصدر الرئيس لتغذية وحدات التوليد الغازية بالطاقة الكهربائية.

ودعت الشركة المواطنين إلى تفهم حقيقة الوضع الراهن التي تمر به الشركة، والتعاون التام في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، إلى أن يستأنف تدفق الغاز بمستويات تكفل تشغيل الوحدات كافة بكل قدرتها الإنتاجية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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