الداخلية تعلن عن تسلمها تعويضات مالية عن طائراتها المتضررة عام 2014

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال عن استلامها قيمة تعويضات مالية من شركة ليبيا وشركات معيدي للتأمين عن طائراتها المتضررة عام 2014 وفق بيان صادر عن الوزارة .

وأكد البيان أن هذا الأمر تم بمجهود الوزارة والأطقم الفنية التابعة لها من إدارات الشؤون القانونية والمالية وطيران وبعد سجال قانوني استمر لسنوات، مشيرًا إلى تمكن اللجنة المشكلة للوصول إلى تسوية قانونية مع الشركتين من إنجاز مهامها.

وأضاف أن التعويضات تم الحصول عليها من شركات معيدي للتأمين ومقرها لندن عبر شركة ليبيا للتأمين من دون تدخل أي جهة أخرى بوصف الأمر موضوع قضائي بحت تم الفصل فيه من قبل القضاء الليبي.

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