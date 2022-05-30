فرانش: المفوضية العليا للانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من المأزق السياسي

أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في ليبيا، مارك أندريه فرانش، دعمه لمفوضية الانتخابات، موضحا أن الانتخابات تعد معلما بارزا في رحلة تحقيق السلام والاستقرار والسبيل الوحيد للمضي قدماً لحلحلة الأزمة السياسية المستمرة.

فرانش، وفي تغريدة عبر حسابه بتويتر، أكد خلال لقائه رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، على دعم المفوضية، قائلاً: “من الأهمية بمكان أن نواصل تحسين العمليات ودور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حتى تكون مستعدة للانتخابات المقبلة، هم السبيل الوحيد للخروج من المأزق السياسي”.