لجنة حقوقية: قيود تمنع الوصول للمنظمات الدولية في ليبيا

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، اليوم بيانا بشأن ماوصفته القيود المفروضة على حرية الوصول الإنساني للمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتّحدة في ليبيا ”

وجاء في البيان”تُعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن بالغ استيائها وآسفها حيال القيود المفروضة على حرية الوصول والعمل للمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتّحدة في مدن طرابلس وبنغازي ، مما أثر بشكل مباشر على حرية الوصول الإنساني من خلال العمليات الإنسانية والإغاثية المقدمة للفئات الأكثر ضعفًا والنازحين داخليا والمهاجرين وطالبي اللجوء ، بالإضافة إلى هذه القيود أثرت على تعزيز جهود الاستجابة الإنسانية وجهود المنظمات الدولية والأممية العاملة في ميدان العمل الإنساني .

وأَضاف البيان” تُطالب اللجنة ، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بأهمية العمل الفعلى على الإلتزام الكامل بدعم ومساندة جهود المنظمات والمؤسسات الدولية والأممية المعنية بالشؤون الإنسانية ، والعاملين في ميدان العمل الإنساني، وتقديم كافة التسهيلات والتعاون معهم “.

وتابع البيان”كما تُطالب اللجنة، السلطات الليبية بالعمل الجدي على رفع القيود الإدارية على حركة العاملين في المجال الإنساني ومواد الإغاثة داخل ليبيا ، وكما تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، وزارة الخارجية والتعاون الدولى بحكومة الوحدة الوطنية إلى تحديد الخطوات الواجب اتّباعها والوثائق المطلوبة والأطراف المشاركة في كل خطوة من عملية إصدار التأشيرات، والعمل على إيجاد حلول طويلة الأجل، فيما يتعلق بتأشيرات الموظفين الدوليين، وتسجيل المنظمات بشكل شفاف لكي لا تؤثر سلباً على قدرة العاملين في المجال الإنساني على تقديم استجابة إنسانية فعالة، وفي الوقت المناسب”.