البعثة الأممية: اختفاء رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بطرابلس منصور دعوب

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الإثنين، إنها علمت باختفاء وكيل النيابة العسكرية، ورئيس وحدة مكافحة الإرهاب بطرابلس منصور دعوب منذ 22 مايو الجاري، وذلك عقب استدعائه إلى مقر جهاز قوات الردع الخاصة.

وأضافت البعثة في بيان أنه لم يجرِ إصدار مذكرة توقيف رسمية بحق دعوب، مشددة على ضرورة استناد جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز «إلى أسس قانونية، وبما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومع صحيح الإجراءات الجنائية».

وجددت البعثة دعوتها «للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني».

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تقرير للخارجية الأميركية: 20 ألف مفقود في ليبيا

وفي 20 أبريل الماضي، قال تقرير لوزارة الخارجية الأميركية إن ليبيا تشهد انتشارا واسعا لعمليات قتل خارج نطاق القضاء مع الإفلات من العقاب، مشيرة إلى الاختفاء القسري لنحو 20 ألف شخص مفقود.

وأضاف التقرير أن «الانقسامات بين المؤسسات الحكومية في غرب البلاد وشرقها، والفراغ الأمني في الجنوب، تسبب في إعاقة التحقيق والمقاضاة في الانتهاكات».