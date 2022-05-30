قرار حكومي بتحديد سعر بيع وقود الطائرات عند 1300 دينار للطن

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة قراراً بتحديد سعر بيع وقود الطائرات من شركة البريقة إلى كافة الخطوط الجوية المحلية، بسعر 1300 دينار كحد أقصى للطن الواحد.

ووجه القرار الصادر الأحد وزارة المواصلات بمراجعة أسعار تذاكر الطيران للخطوط الجوية الوطنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفقاً لأحكام هذا القرار.

وكانت شركات الطيران الوطنية قد رفعت أسعار تذاكرها لتعويض الخسائر الناتجة عن محدودية وجهاتها وارتفاع أسعار الوقود المورد من شركة البريقة، رغم إعلان الأخيرة في وقت سابق وقف بيع وقود الطيران لشركتي الخطوط الجوية الليبية والأفريقية، بسبب تأخر هذه الشركات في سداد المستحقات المالية المقدرة بالملايين.

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