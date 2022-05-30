عن اختطاف دعوب من قبل الردع.. البعثة الأممية: جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز يجب أن تستند إلى أسس قانونية

أوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها عَلِمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باختفاء منصور دعوب، وكيل النيابة العسكرية، ورئيس وحدة مكافحة الإرهاب، بطرابلس، منذ يوم 22 مايو، عقب استدعائه إلى مقر ما يسمى “جهاز الردع الخاصة”.

البعثة، وفي تغريدة عبر حسابها بتويتر، أضافت: “كما عَلِمنا أنه لم تصدر مذكرة توقيف رسمية بحق دعوب”، مؤكدةً على أن “جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز يجب أن تستند إلى أسس قانونية، وبما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، ومع صحيح الاجراءات الجنائية في ليبيا”.

وشددت أيضا على دعوتها للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني.