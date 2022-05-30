السفير القطري لـ«أبوجناح»: منحنا ليبيا شحنة من لقاحات كورونا

التقى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة -وزير الصحة المكلف- رمضان أبوجناح، اليوم الإثنين، بمكتبه السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري.

ورحب أبوجناح بالسفير متمنيًا له التوفيق، مؤكدة استعداد حكومة الوحدة الوطنية لمساعدته في أداء مهامه.

وأكد السفير، رغبة بلاده في تطوير العلاقات الليبية القطرية والعمل على تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

وأشاد السفير القطري، في مستهل اللقاء، بالجهود التى تبذلها حكومة الوحدة الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية لتحقيق استقرار ليبيا ووحدة أراضيها.

وأعرب عن دعم بلاده لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وصولاً للاستحقاق الانتخابي وفق قاعدة دستورية صحيحة.

كما عبر السفير القطري، عن سعي بلاده لتعزيز أواصر التعاون المثمر مع ليبيا وفي المجالات كافة وبما يحقق أهداف الشعبين والعمل على تفعيل الاتفاقيات المبرمة بينهم، على حد تعبيره.

من جانبه أكد السفير القطري على حرص الحكومة القطرية دعم قطاع الصحة في ليبيا، من خلال منحها لشحنة من اللقاحات المضادة لكورونا إلى وزارة الصحة الليبية، دعمًا منها للجهود الطبية الدولية في الاستجابة لهذا الوباء بشكل جماعي.

وطلب أبوجناح، في ختام اللقاء، نقل تحياته وتقديره لوزير الصحة القطري، مثمنًا جهود الدولة القطرية لدعم الاستقرار في ليبيا.