حكومة الوحدة: توقف أمدادات حقل الاستقلال ينعكس على الشبكة الكهربائية

أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة أن توقف إمدادات حقل الاستقلال سينعكس على الشبكة الكهربائية ككل وبنسبة أعلى في المناطق الشرقية.

وقال حمودة في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إنه “في الوقت الذي يسابق فيه العاملين في قطاع الكهرباء الزمن من أجل مجابهة الزيادة في الاستهلاك تفقد الشبكة اليوم نحو 600 م بسبب استمرار إقفال النفط والغاز.

وأضاف حمودة أن توقف إمدادات حقل الاستقلال تسبب في فقد 60 مليون قدم مكعب من الغاز كانت مخصصة لمحطات الجناح الشرقي في الشبكة محطتي (شمال بنغازي، وزويتنة) مبينا أن الأزمة ستنعكس على الشبكة ككل وبنسبة أعلى في المناطق الشرقية.

وأدى عدم قدرة الخزانات على استيعاب المواد السائلة المصاحبة للغاز اليوم الاثنين، إلى خروج حقل الاستقلال التابع لشركة سرت للعمليات النفطية عن الخدمة.

وقد أدى ذلك إلى توقف تغذية محطات الكهرباء بالمنطقة الشرقية بمقدار 60 مليون لتر مكعب من الغاز، مما سيؤدي إلى زيادة طرح الأحمال على المنطقة الشرقية.