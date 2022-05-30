الليبية للإغاثة تقدم مساعدات إنسانية لـ58 لاجئاً بمخيم قنفوذة

أعلنت الهيئة الليبية للإغاثة، أنها قدمت مساعدات إنسانية الاثنين لعدد 58 لاجئاً بمخيم المهاجرين غير القانونيين قنفوذة، ببنغازي.

وأوضحت الهيئة أن المساعدات التي قدمت بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، شملت طرود العناية الشخصية والأغطية والمفروشات والأوعية البلاستيكية والأحذية الصيفية للرجال.

من جانبه أفاد مدير مشروع اللاجئين والنازحين بالهيئة مروان الحاسي، بأن المهاجرين الذين قدمت لهم المساعدات ينحدرون من الجنسية المصرية والسودانية، مشيدًا بإدارة المركز التابع لجهاز الهجرة غير الشرعية.

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