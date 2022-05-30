هبوط اضطراري لطائرة الخطوط الليبية القاصدة عمّان بمطار بنينا الدولي

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية اضطرارياً بمطار بنينا الدولي ببنغازي بعدما كانت قادمة من مطار معيتيقة الدولي ومتجهه إلى مطار الملكة عليا بعمّان، بسبب خلل فني طارئ، فيما أعلنت الشركة أنها ستوفر طائرة أخرى بديله لاستكمال رحلتها رقم LN281 و LN283

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