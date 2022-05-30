البعثة الأممية تطالب بالإفراج عن المحتجزين بشكل غير قانوني على خلفية احتجاز منصور دعوب من قبل الردع

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شددت، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الإثنين، على ضرورة الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني، وذلك على خلفية احتجاز، منصور دعوب، وكيل النيابة العسكرية ورئيس وحدة مكافحة الإرهاب، بطرابلس منذ يوم 22 مايو من قبل جهاز الردع.

وقالت البعثة، إنها عَلِمت “باختفاء السيد منصور دعوب، وكيل النيابة العسكرية، ورئيس وحدة مكافحة الإرهاب، بطرابلس. منذ يوم 22 مايو، عقب استدعائه إلى مقر جهاز قوات الردع الخاصة. كما عَلِمت البعثة أنه لم تصدر مذكرة توقيف رسمية بحق السيد دعوب”.

2/1 عَلِمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باختفاء السيد منصور دعوب، وكيل النيابة العسكرية، ورئيس وحدة مكافحة الإرهاب، بطرابلس، منذ يوم 22 مايو، عقب استدعائه إلى مقر جهاز قوات الردع الخاصة. كما عَلِمت البعثة أنه لم تصدر مذكرة توقيف رسمية بحق السيد دعوب. pic.twitter.com/nPoXITFDrR — UNSMIL (@UNSMILibya) May 30, 2022

وأضافت، “أن جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز يجب أن تستند إلى أسس قانونية، وبما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، ومع صحيح الاجراءات الجنائية في ليبيا”.

وقالت، إنها تشدد أيضا على دعوتها للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني.