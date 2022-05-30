شاب يتنكر في زي امرأة عجوز لتدمير لوحة الموناليزا

نجت لوحة الموناليزا مساء أمس الأحد، من محاولة تشويه بكريمة الكعك والحلوى وسط ذهول دهشة زوار متحف اللوفر بفرنسا.

ودخل شاب يبدو أنه في العقد الثالث من عمره، إلى المتحف، متنكرًا في زي امرأة عجوز عبر ارتداء الشعر المستعار، والجلوس على كرسي متحرك.

وبعد نجاحه في الدخول للمتحف فوجئ الحضور بإلقائه الكعكة بالكريمة وهو يصرخ بصوت عالٍ ما أثار اندهاش الحضور.

وعند إلقاء القبض عليه، استمر الشاب في الصراخ قائلًا: “”هناك أشخاص يحاولون تدمير الكوكب.. فكر بالأرض.. فكر فقط”.

ولم تتعرض اللوحة لأي ضر بسبب الغلاف الزجاجي الذي يحيطها، لذلك ظلت الحلوى على سطح الزجاج دون المساس بألوان اللوحة.

محاولات تدمير الموناليزا

يذكر ان لوحة الموناليزا رسمها الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي قبل 500 عام، وتم حفظها في متحف اللوفر بعرض 53 وارتفاع 77 سنتيمترًا.

ولم تكن محاولة تدمير اللوحة هي الأولى من نوعها، فقد تعرضت في خمسينيات القرن الماضي، لمحاولة إلقاء “حامض كبريتيك”، كما حاولت امرأة رشها بطلاء أحمر أثناء عرضها في 1974 بطوكيو، إلا أنه لم يصل إليها.

كما ألقى سائح روسي كوبًا من الشاي عليها في صيف 2009 عليها، بلل لوحها الزجاجي فقط.

وفي ذات السياق أعلن مكتب المدعي العام في باريس اليوم الإثنين، فتح تحقيق في حادث محاولة تخريب اللوحة الأكثر شهرة في العالم “الموناليزا”، إثر محاولة أحد زوار متحف اللوفر تحطيم الزجاج الذي يحمي اللوحة، قبل تلطيخ سطحه بالقشدة، بعد رميه قطعة من الكعك على اللوحة.

وبحسب مقطع فيديو – أوردته صحيفة الجارديان البريطانية – فقد ألقت السلطات الفرنسية القبض على المتهم البالغ (36 عاما) بمحاولة تخريب “الموناليزا” ، في احتجاج مزعوم على عدم تسليط الفنانين الضوء على التغيرات المناخية.

وبحسب التقرير، رفض المسؤولون في متحف “اللوفر” في باريس التعليق على الحادث الغريب، والذي تم التقاطه بعدة هواتف، وانتشاره على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم تتضرر اللوحة الشهيرة – التي رسمها الرسام العالمي ليوناردو دافنشي – والتي طالما كانت هدفًا لمحاولات تخريب في الماضي .

وساعد في حماية اللوحة السطح الزجاجي المضاد للرصاص، الذي تم وضعه لحماية اللوحة بعد محاولة التخريب التي تعرضت لها عام 1956 عندما ألقى مواطن بوليفي بحجر على اللوحة، مما ألحق أضرارا بها.

ويعد متحف اللوفر أكبر متحف في العالم، ويضم مئات الآلاف من الأعمال التي اجتذبت حوالي 10 ملايين زائر سنويًا ، وذلك قبل القيود الأخيرة التي تم فرضها بسبب جائحة كورونا.