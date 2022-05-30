جاب الله الشيباني لـ«أهالي تاورغاء»: وبشر الصابرين

دعا النائب جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب، أهالي تاورغاء من النازحين، إلى التحلي بالصبر، مذكراً إياهم بقول الله تعالى في كتابه العزيز: «وبشر الصابرين».

قال الشيباني على فيسبوك: “هناك انقسام في إدارة جمعية الدعوة الإسلامية التي تتبعها الوحدات السكنية التي يستغلها أهالي تاورغاء النازحين، فالطرف الأول يريد بقاء النازحين وإبرام اتفاق معهم بدفع مبلغ إيجار يتم التفاهم حوله، والطرف الثاني يريد خروجهم لاستغلال الشقق في أمور أخرى فخاطب النائب العام وطالب بالإخلاء الفوري”.

أضاف: “استدعى مكتب النائب العام المجلس المحلي وعرض عليه الأمر وأفاده بإمكانية العودة إلى تاورغاء وتم الاتفاق على أن يكون الإخلاء بتاريخ 26 /3 من هذا العام أي قبل شهر رمضان المبارك، فقابلت النائب العام وطلبت منه التأجيل إلى مابعد عيد الفطر ومنح فرصة للناس لترتيب أوضاعهم، ووافق النائب العام مشكوراً”.

وواصل: “خاطبنا الحكومة بصرف بدل إيجار للمخيمات الثلاثة وتمت الاجراءات بالصورة المطلوبة في انتظار إحالة المذكرة النهائية من السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الاجتماعية للصرف المباشر إن شاء الله وسيتم ذلك في غضون ايام قليلة.. وبشر الصابرين”.