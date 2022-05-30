باشاغا يستقبل عقيلة صالح في سرت

استقبل رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح اليوم الاثنين بمطار القرضابية، وذلك استعداداً للاجتماع الذي سيعقد غداً بمدينة سرت.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن الاجتماع الذي يعقد بدعوة من رئيس مجلس النواب يضم رئيس الحكومة فتحي باشاغا ووزير المالية بالحكومة ولجنة المالية بمجلس النواب ولجنة إدارة مصرف ليبيا المركزي ولجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد

وبين المريمي أن الاجتماع سيحث مشروع الميزانية المقدمة من حكومة باشاغا إلى مجلس النواب بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع النفط في ليبيا وعمل مصرف ليبيا المركزي وعمل الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وتحقيق التوافق بين المؤسسات السيادية ومجلس النواب من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن

وأشار المريمي إلى أن حكومة باشاغا المنتخبة من مجلس النواب تمارس تمارس عملها من مدينة سرت الواقعة وسط ليبيا.