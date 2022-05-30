شاهد.. المحجوب يتحدث لقناة «الوسط» عن مخرجات «اجتماع طليطلة»

تحدث آمر التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء خالد المحجوب عن مخرجات اجتماع طليطلة اذي نظمته وزارة الخارجية الإسبانية والاتحاد الأوروبي بالتعاون بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال المحجوب، في مداخلة مع برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، أمس الأحد، إن الاجتماع شهد «مكاشفة ومصارحة بين الأطراف المشاركة، من خلال حوار صريح وحقيقي».

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وأضاف أن «الصراحة والحقيقة وصلت إلى المكاشفة لممثلي بعض الدول التي تتواصل مع بعض المجموعات المسلحة في ليبيا، والحديث عن ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب»، والإشارة إلى عدم جدية بعثة الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية.

وتناولت حلقة الأمس ما وراء الاجتماعات الأخيرة لممثلين عسكريين عن غرب ليبيا وشرقها خارج البلاد، من بينها الورشة التي نظمتها وزارة الخارجية الإسبانية بالتعاون مع مركز طليطلة الدولي للسلام.