البعثة الأممية: الردع تحتجز منصور دعوب دون صدور مذكرة توقيف رسمية

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أكدت، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الإثنين، قيام جهاز الردع الخاصة في طرابلس، باحتجاز منصور دعوب، وكيل النيابة العسكرية ورئيس وحدة مكافحة الإرهاب، بطرابلس منذ يوم 22 مايو، من دون صدور مذكرة توقيف رسمية بحقه.

وقالت البعثة، في بيان، إنها “عَلِمت باختفاء السيد منصور دعوب، وكيل النيابة العسكرية، ورئيس وحدة مكافحة الإرهاب، بطرابلس، منذ يوم 22 مايو، عقب استدعائه إلى مقر جهاز قوات الردع الخاصة. كما عَلِمت البعثة أنه لم تصدر مذكرة توقيف رسمية بحق السيد دعوب”.

وأضافت، “أن جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز يجب أن تستند إلى أسس قانونية، وبما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، ومع صحيح الإجراءات الجنائية في ليبيا”.

وقالت، إنها تشدد أيضا على دعوتها للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني.