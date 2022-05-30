بوجواري يبحث مع الشامخ تدابير الأمن والسلامة بمحطات الوقود في بنغازي

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري بديوان المجلس البلدي اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة شركة نفط ليبيا، عمر الشامخ، لبحث تدابير الأمن والسلامة في محطات الوقود.

الاجتماع الذي عقد بحضور عضوي مجلس إدارة الشركة المهدي محمد صالح وعبدالواحد الدرسي، جرى خلاله التنسيق لاتخاذ التدابير اللازمة للتقيد التام بالمواصفات والمعايير المُتعلقة بالأمن السلامة في محطات توزيع الوقود وشاحنات النقل، وتحديد توقيت تزويد المحطات بالوقود خاصة تلك الواقعة داخل المدينة.

كما تم الاتفاق على مُتابعة التفتيش على جميع محطات توزيع الوقود وشاحنات النقل وتكثيف برامج التوعية للعاملين في هذا المجال، حرصاً على تحقيق الأمن والسلامة العامة في هذه المرافق.

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