البيوضي: رئيس “لجنة عودة الأمانة” المشكلة من الدبيبة أشرف بلها أعلن استقالته رسميا من اللجنة

أعلن المحلل السياسي سليمان البيوضي، عن استقالة رئيس ما يسمى “لجنة عودة الأمانة” المشكلة من قبل رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، أشرف بلها، رسميا.

البيوضي، وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، أكد أن بلها استقال برفقة أعضاء آخرون وبذلك تكون هذه اللجنة انتهت رسميا.

وتابع: “ويتجه الدبيبة لإنتاج لجنة جديدة ستكون من ( مخرجات) الأسبوع التشاوري والذي قد يمدد لأسبوع آخر، وسيكون من أهم مخرجاته اللجنة الجديدة لتصبغ بشيء من الشعبوية ويصبح عملها منفصلا ولا تؤدي استقالة أعضائها لإحراج جديد، وستكون المهمة الإستراتيجية لهذه اللجنة مدعومة بالتنسيقية تحويل الحكومة لطرف مباشر في تسوية المسار الدستوري ( أو هكذا يعتقدون)، وهو ما يضيف مساحة للمناورة وبموجبها تتم عرقلة أي حل يفضي للإنتخابات الرئاسية المباشرة”، بحسب قوله.

وأضاف: “الدبيبة يعلم تماما أن 21 يونيو 2022 هو يوم عادي ولن تسحب منه الشرعية الدولية و عمليا لم يعد هناك حل سلمي إلا استكمال العملية الإنتخابية والمسار الديمقراطي وهو ما يسعى لإرباكه بمحاولة فرض الإنتخابات البرلمانية وإعادة تدوير الأزمة خصوصا بعد حصوله على ضوء أخضر ( إقليمي) لإسناد خطوات الحل الأعرج”، بحسب قوله.

وتابع: “وهناك عمل دؤوب لتوريط المجتمع الدولي من خلال عقد لقاءات مع مستشارة الأمين العام لجمعية الأمم المتحدة السيدة استيفاني وهو ما يعطي اعترافا ضمنيا بلجنته الشعبية ( الجديدة) وتنسيقيته البرلمانية وبالتالي تحشيد أكبر لرؤيته وحلفائه للحل، و بالنظر لتشبث مجلسي النواب والأعلى للدولة و ممارسات الحكومة فيتضح أن كليهما يدفع باتجاه الخيار المر وهو العودة لمربع الإحتراب والفوضى ولحد الآن ثمة خطوط حمراء دولية في هذا الإتجاه، أما الحكومة الموازية فهي خارج الحسابات إذا لم تنفذ مناورة تكتيكية جادة وتدخل طريق السكة، والإنتخابات هي الحل السلمي الوحيد”، بحسب قوله.