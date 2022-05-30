الدبيبة يفتتح معرض ليبيا بيلد الدولي للبناء والإنشاءات

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم الاثنين، معرض ليبيا بيلد الدولي 2022م للبناء والإنشاءات في دورته الثانية عشر ، والمقام على أرض معرض طرابلس الدولي.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة تجول داخل أجنحة المعرض واطلع على آخر تطورات وابتكارات شركات البناء والتشييد.

ويشارك في المعرض أكثر من 120 شركة كبرى من ليبيا متخصصة في مجال البناء والإنشاءات، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 95 شركة عالمية والتي منها 35 شركة من إيطاليا ، وأكثر من 29 شركة من تركيا ، وأكثر من 10 شركات من مصر ، وأكثر من 10 شركات من تونس.

وحضر افتتاح المعرض عددا من الوزراء، وعددا من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدي ليبيا، ومديري الشركات .