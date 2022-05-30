215 شركة محلية وأجنبية تشارك في معرض ليبيا بيلد 2022

تشارك 215 شركة محلية وأجنبية، في معرض ليبيا بيلد الدولي 2022 للبناء والإنشاءات في دورته الثانية عشر والمقام على أرض معرض طرابلس الدولي.

وافتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الاثنين، المعرض، بحضور عدد من الوزراء، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا، ومديري الشركات.

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وأفاد بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة على «فيسبوك»، بأن الدبيبة قام بجولة داخل أجنحة المعرض، اطلع خلالها على آخر تطورات وابتكارات شركات البناء والتشييد.

ووفق البيان، يشارك في المعرض أكثر من 120 شركة من ليبيا متخصصة في مجال البناء والإنشاءات، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 95 شركة عالمية، منها 35 شركة من إيطاليا، وأكثر من 29 شركة من تركيا، وأكثر من 10 شركات من مصر، وأكثر من 10 شركات من تونس.

على هامش افتتاح المعرض (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

على هامش افتتاح المعرض (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

جانب من افتتاح المعرض (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

جانب من افتتاح المعرض (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)