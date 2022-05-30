عقيلة يصل سرت استعدادا لعقد اجتماع لدراسة قانون الميزانية العامة

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تشهد سرت يوم غد الأربعاء عقد اجتماع موسع في حضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا وعدد من المؤسسات المالية في ليبيا، وذلك بشأن تدارس مشروع الميزانية العامة المقدم من قبل الحكومة.

ووصل عقيلة صالح، إلى سرت، حيث كان في استقباله رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا.

ودعا عقيلة، الأسبوع الماضي، إلى اجتماع بمقر ديوان المجلس في سرت لتدارس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022، وذلك قبل البت فيه من قبل مجلس النواب.

وسيكون الاجتماع، بحسب المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، بحضور رئاسة مجلس النواب ولجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس ورئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمالية وعدد من المؤسسات ذات العلاقة، مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وهيئة مكافحة الفساد.