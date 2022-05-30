وزارة الدفاع توضح حقيقة الأرتال العسكرية في مصراتة وطرابلس وجنوبهما

نوه مكتب الإعلام الحربي بوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية لجميـع المواطنين القاطنين في المنطقة الممتدة من مصراتة شـرقاً إلى طرابـس غرباً، ومنها إلى الجنوب الليبي حتى منطقة الشويرف، مروراً بترهونة وبني وليد وغريان، بأن الأرتال العسكرية التي شوهدت خلال الساعات القليلة الماضية ماهـي إلا مفارز عسكرية من قوة مكافحة الإرهاب وكتيبتي 301 و 166، تتحرك بأوامـر وتعليمات رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي في بيان صادر عن مكتب الإعلام الحربي الإثنين.

وأضاف البيان أن هذه القوة مكلفة بمهام تمشيط جبال ووديان مناطق الجنوب.

ودعا البيان المواطنين لعدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة التي يسعى من يبثها على منصات التواصل الاجتماعي إلى نشر القلاقل، وتأجيج الرأي العام وخلق الفوضى في البلاد، حسب ما جاء في البيان.

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