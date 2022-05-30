اليونيسف: جاهزون لدعم وزارة التربية وتدريب المعلمين ورفع جودة التعليم في ليبيا

اجتمع وزير التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال موسى المقريف مع كريستينا بروغولو نائب الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في ليبيا.

الاجتماع بحث خلاله الجانبان أوجه التعاون المشترك المتضمنة دعم قطاع التعليم وتدريب المعلمين ومراجعة برامج المنظمة في ليبيا للتركز على التعليم المدمج والتنمية المستدامة في التعليم والتعلم عن بعد وتأثيره على التعليم.

من جانبها أعربت بروغولو عن استعداد المنظمة لتقديم الدعم اللازم للوزارة وتدريب المعلمين والرفع من جودة التعليم في البلاد عبر تقديم الاستشارات اللازمة.

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