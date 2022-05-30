القائد العام: سنا بحاجة لنسرد ما حققه الجيش الوطني في ظروف استثنائية لأن الإنجازات التاريخية الجبارة تتحدث بنفسها عن نفسها

قال القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، انه “لمن دواعي الفخر ان نحتفل اليوم بتخريج الدفعة الـ 54 من ضباط الكليات العسكرية على أعلى مستوى من التأهيل العلمي والتدريبي العملي، في مختلف العلوم العسكرية ما يؤكد التزامنا ووفاءنا بعهدنا لأننا سنواصل مسيرة استكمال بناء جيشنا الوطني على طراز نموذجي عصري متطور من اهم خصائصه الاخلاص للوطن والشعب، والانضباط في السلوك والشجاعة واليقظة، والتأهب الدائم لاداء الواجب في كل الظروف”.

القائد العام، وفي كلمته خلال حفل تخريج الدفعة الـ 54 من ضباط الكليات العسكرية، التي تحصلت قناتنا، على نسخة حصرية من نصها، قال: “جيش يحمل على عاتقه مسئولية الدفاع عن الوطن بروحه ودمه، وحماية سيادته ووحدته مساهما بكل قدراته وامكانياته في تحقيق الامن والاستقرار والتنمية والرخاء، ومع تخرج كل دفعة من هذه الكلية العريقة، يزداد ايماننا باننا نسير قدما باتجاه الصحيح، نحو بناء الدولة المنشودة، رغم كل التحديات التي تواجهنا في مسيرتنا النضالية الطويلة، ولسنا بحاجة لنسرد ما حققه الجيش الوطني من انجازات، في ظروف استثنائية غاية في التعقيد، لأن الانجازات التاريخية الجبارة تتحدث بنفسها عن نفسها، ومهما صدق الرواة في وصفها يظل تعبيرها عن ذاتها اقوى وابلغ من كل اوصاف، ومهما حاول المغرضون طمسها وتشويشها تظل انجازات الجيش الوطني شامخة وساطعة، تبعث في نفوس الليبيين الشرفاء، مشاعر العزة والفخر، وفي نفوس اعدائنا مشاعر الانتكاسة والحسرة”.

وتابع: “وسيذكر الليبييون جيلا بعد جيل، انه لولا رعاية الله وعونه ولولا هذا الجيش وما قدم من تضحيات، وما حقق من مكاسب وانجازات في زمن قياسي، وظروف غاية في القسوة، وما حظي به من تأييد شعبي منقطع النظير، ومساندة من بعض اشقائنا العرب، لما كان لليبيا مكان في خارطة العالم، وسيذكر التاريخ في صفحاته المضيئة انه لولا جيشنا الوطني، لتغيير خريطة هذا الاقليم، لتحل محلها امبراطورية الارهاب الكبرى، التي تهدد امن وسلام العالم باسره، هذه هي الحقيقة التي لا يمكن طمسها او تحريفها، لان الحق يعلو ولا يعلى عليه”.

وأضاف القائد العام: “ابنائي الضباط خريجي هذه الدفعة اهنئكم باختياركم هذا المسار الذي يقدم عليه ولا يسلكه الا الشجعان، واهنئ اسركم الذين يحق لهم ان يفخروا بكم، واهنئ الشعب الليبي بتخريج هذه الدفعة ليزداد اطمئناننا بأن للوطن جنودا يسهرون على امنه وسلامته، وان قدرات جيشه في تطور مستمر”.

وتابع القائد العام: “كما اتقدم بالتهنئة الى جميع العاملين بالكلية العسكرية واحييهم على جهودهم وعطائهم وما اوصيهم به هو الالتزام بالمبادئ العسكرية الثابتة وفي مقدمتها الانضباط واحترام القيم الانسانية، والاحتفاظ بالروح المعنوية العالية، واعلموا ان شعبكم يعقد عليكم الامال مدركا انه لا حاضر ولا مستقبل لليبيا، اذا غاب الجيش، واعلموا ايضا ان كل انجاز يحققه الشعب في مسيرة البناء والتقدم، هو عرضة للدمار والزوال، ما لم يكن الجيش حاضرا لحمايته، ومتأهبا للدفاع عنه، وان قوة السلاح لا قيمة لها ما لم تكن الايادي التي تحمله تحركها ارادة لا تقهر، فكونوا انتم القوة وكونوا انتم الارادة التي لا تقهر”.

واختتم قائلاً: “وفقكم الله ابنائي الاعزاء وأعز شعبكم ودمتم ذخرا لهذا الوطن المعطاء”.