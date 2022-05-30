«الجويفي» يناقش حلحلة العراقيل التي تواجه النادي الأهلي بطرابلس

التقى عبدالشفيع الجويفي وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الإثنين، بمكتبه بديوان الوزارة مجلس إدارة النادى الأهلي بطرابلس.

وتناول اللقاء، الحديث حول الصعوبات والعراقيل التي يعاني منها النادي وألية تدليلها، كما تم التطرق لخطة مجلس إدارة نادي خلال الفترة المقبلة على مستوى الأنشطة والفرق الرياضية المختلفة بالنادي.

من جانبه، أكد وزير الرياضة، أن نادى الأهلي يعد واحداً من القلاع والكيانات الرياضية الكبرى بليبيا، الذى يُقدم للمنتخبات الوطنية الأبطال الرياضيين، بخلاف الإنجازات التى يحققها فرق النادى فى مختلف البطولات.

وتمنى وزير الرياضة، التوفيق لإدارة النادي فى أداء مهامها خلال الفترة المقبلة، وفق الأسس والمعايير واللوائح المنظمة فى هذا الشأن.