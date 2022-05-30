دبلوماسي نرويجي يؤكد أن بلاده ستلعب دورا إيجابيا في المصالحة الوطنية بليبيا

أكد نائب وزيرة خارجية مملكة النرويج هنريك ثرون، أن بلاده ستلعب دورا إيجابيا في مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اليوم الاثنين، حيث جري مناقشة آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الساحة المحلية والدولية، وسبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.

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ونقل بيان لوزارة الخارجية عن «ثون» قوله إن «مملكة النرويج تدعم جهود حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الليبية، في مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا».

وأضاف البيان أن المنقوش ثمنت «موقف النرويج المتضامن والداعم للشعب الليبي»، معربة عن «تقديرها لمساندتهم جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز السلام والاستقرار في البلاد».