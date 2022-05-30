رئيس اتحاد عمال النفط والغاز: الإغلاق يقتصر على مينائي الزويتينة والبريقة

ليبيا – قال رئيس اتحاد عمال النفط والغاز في ليبيا سعد دينار أن حالة الإغلاق التي يشهدها قطاع النفط في ليبيا تقتصر على مينائي الزويتينة والبريقة شرقي البلاد.

دينار وفي مقابلة مع وكالة “نوفا ” الإيطالية للأنباء، أوضح أن الشحنة التي صدرت من ميناء الزويتينة المغلق خلال الأيام الماضية كانت بشكل رسمي وبعلم المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس وليس عبر التهريب كما يتداول، مضيفًا أن موانئ النفط الحريقة ورأس لانوف والسدرة بالمنطقة الوسطى تعمل بشكل طبيعي.

وذكر رئيس اتحاد عمال النفط والغاز أن الإنتاج النفطي قد وصل عقب أحداث 2011 إلى مايقارب مليون و600 ألف برميل يوميًا، ولكنه بدأ في التراجع عقب الإغلاقات والحروب التي شهدها منذ 2014 حتى اليوم، وكذلك بسبب عدم توفير الميزانية اللازمة للصيانة الدورية.

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