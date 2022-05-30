رحيل الشيخ علي احمودة بعد خمسين عاماً من النضال الشعبي والسياسي

توفي الشيخ “علي احموده”، منسق القيادة الاجتماعية لشعبية وادي الشاطئ، وأحد مشائخ وأعيان المنطقة، الأحد، بدولة تونس بعد رحلة علاجية دامت لعدة أشهر.

ولد علي محمد احمودة عام 1948 بقيرة الشاطي، ودرس في الشاطي وعمل موظفاً بمحكمة البيضاء تم تولى رئاسة مكتب التحقيق الملكية بالتسجيل العقاري خلال فترة (1968_1971) .

انضم للاتحاد الاشتراكي العربي وشارك في بناء دوراته التأسيسية خلال السبعينات، وتم تصعيده بأمانة مؤتمر بلدية الشاطي (1978_1990) ثم أميناً للمؤتمر الشعبي فرع براك ثم أميناً للمؤتمر الشعبي الأساسي قيرة حتى سنة 1994.

ترأس اللجنة الأمنية خلال الأحداث ورفض دخول الناتو وكان ضد التدخل الخارجي، وقاد حركة المقاومة في المنطقة وخارجها عبر الجزائر ثم مصر لمدة عام واحد، ويعتبر عضواً مؤسساً للحركة الشعبية الوطنية الليبية، ثم عاد لليبيا في نهاية 2012 ليساهم بكل جهده في صد تطاول التشكيلات المسلحة.

اختير سنة 2015 رئيس مجلس مشايخ وأعيان وادي الشاطي، نظراً لمكانته الاجتماعية وأيد مشروع الجيش وقام برحلة مهمة سنة 2016 رفقة اللواء محمد بنايل للقيادة العامة، ثم عُين سنة 2018 منسقاً اجتماعياً للقيادة العامة بمنطقة الشاطي إلى تاريخ وفاته.

رحل احمودة وبرصيده خبرة طويلة امتدت لخمسين سنة من العمل الشعبي والسياسي والاجتماعي والنضالي.

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