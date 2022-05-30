علي القطراني يلتقي مديري فروع السجل المدني بمدن بنغازي ودرنة والمرج والجبل الأخضر

أعلنت حكومة الاستقرار عن عقد نائب رئيسها علي القطراني اجتماعاً بمديري فروع مصلحة السجل المدني في مدن بنغازي ودرنة والمرج والجبل الأخضر، جرى خلاله التأكيد على الدور الذي تقوم به مصلحة الأحوال المدنية بوصفه يتعلق بالأمن القومي للبلاد.

وشدد القطراني على أهمية التماسك داخل السجل المدني من حيث الإجراءات والتدقيق في المستندات، وعلى أهمية وضع هذه المصالح العامة تحت الرقابة للمحافظة على أمن البلاد وعدم حصول أي اختراق، مؤكدا أنها مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الدولة وفي مقدمتهم مسؤولو مصلحة الأحوال المدنية.

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