الذي دعا له عقيلة صالح..الزغيد يكشف عن فحوى اجتماع سرت يوم غدٍ | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد اليوم الإثنين. إن البرلمان لن يعقد جلسات الأسبوع الجاري، ولم تعلن رئاسة المجلس عن عقد جلسات.

وأوضح الزغيد لـ”أخبارليبيا24″ .أنه خلال الجلسة الماضية للنواب اتخذوا قرارًا بعقد جلسة في مدينة سرت ولكن لم يعلن عنها حتى الان.

وأكد عضو مجلس النواب أنه لم يتم دعوة أعضاء المجلس للجلسة في سرت إلى حين تحديد موعدًا لها.

وأضاف الزغيد، أن الدعوة التي وجهها مجلس النواب كانت موجهه لأعضاء لجنة التخطيط والمالية بملجس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية لعقد اجتماع غداً الثلاثاء.

ولفت إلى أن هذا الاجتماع لبحث ومناقشة الميزانية المقدمة من الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وصل اليوم الإثنين، وكان في استقباله رئيس الحكومة وبعض من وزراءه وعدداً من نواب مدينة سرت، وبدء المدعوين للوصول كذلك، لمناقشة الميزانية ومن ثم دعوة مجلس النواب لعرض الميزانية لاعتمادها.