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لحضور اجتماع المؤسسات السيادية.. رئيس مجلس النواب يصل إلى سرت

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، إلى مدينة سرت

المستشار صالح، عقب وصوله للمدينة، استقبله لفيف من المسؤولين على رأسهم رئيس الحكومة فتحي باشاغا، وعدد من وزرائه، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي، وعدد من أعضاء مجلس النواب وعميد وأعيان بلدية سرت.

هذه الزيارة جاءت بناءً على الدعوة الرسمية لحضور الاجتماع المقرر عقده يوم الغد للمؤسسات السيادية.

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قناة ليبيا الحدث

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