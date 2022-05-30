«دعم الاستقرار»: ضبط شخص بحوزته صك مصدق مزور بقيمة 60 مليون دينار

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الإثنين، عن ضبط ضبط شخص، بحوزته صك مصدق مزور (مصرف الجمهورية – فرع تاجوراء) بقيمة 60 مليون دينار.

وأضاف الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن عناصرها ضبطت شخصًا في كمين وبحوزته قطعة كبيرة و4 قطع صغيرة من مخدر الحشيش لغرض الاتجار بمنطقة الهضبة.

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وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المشتبه بهما إلى النيابة العامة للتصرف، لافتًا إلى أن مكتب التحقيق والتحري والقبض بالجهاز يستمر في ممارسة مهامه في ضبط الخارجين عن القانون.

الشخص المضبوط بحوزته مخدر الحشيش (صفحة جهاز دعم الاستقرار على فيسبوك)