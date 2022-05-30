البعثة الأممية تندد باحتجاز وكيل النيابة العسكرية في طرابلس

نددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باختفاء منصور دعوب، وكيل النيابة العسكرية ورئيس وحدة مكافحة الإرهاب، بطرابلس، منذ يوم 22 مايو، وذلك عقب استدعائه إلى مقر جهاز قوات الردع الخاصة.

وأشارت البعثة في تغريدة لها بعلمها بعدم صدور مذكرة توقيف رسمية بحق دعوب قبل اختفائه، مؤكدة أن جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز يجب أن تستند إلى أسس قانونية، وبما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومع صحيح الإجراءات الجنائية في ليبيا. كما طالبت بالإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني.

جدير بالذكر أن منتسبي مكتب المدعي العام العسكري أصدروا بياناً استنكروا خلاله واقعة حجز وكيل النيابة منصور دعوب، وطالبوا الحكومة والجهات المختصة بالتدخل العاجل والإفراج الفوري عنه، كما طالبت نقابة محامي ليبيا بالأمر ذاته في بيان لها.

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