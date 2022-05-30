رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له يصل مدينة سرت

سرت 30 مايو 2022 (وال)- وصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مساء اليوم الإثنين، إلى مطار القرضابية المدني يرافقه نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي، ورئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه، وعدد من الاستشاريين ومديري الإدارات بمجلس النواب.

وكان في استقباله بالمطار رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، وعضو مجلس النواب عن سرت رئيس لجنة الأجهزة الرقابية بالبرلمان زايد هدية، وعضو مجلس النواب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان حسن الزرقاء، وعضو مجلس النواب عن الجفرة إسماعيل الشريف، وعدد من الوزراء، وعميد بلدية سرت، ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل منطقة سرت. (وال)

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