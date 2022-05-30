القطراني وبوجناح يتفقان على دعم «جهود الدبيبة» لتحقيق حل سياسي

ناقش نائبا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حسين القطراني، ورمضان بوجناح، اليوم الاثنين، «جهود حكومة الوحدة الوطنية في دعم الاستقرار والمسار السلمي للعملية السياسية، بما يضمن حماية مسار التحول الديمقراطي عبر إجراء انتخابات نزيهة، لتجنب أي انقسام مؤسسي أو مجتمعي».

جاء ذلك في بيان نشرته صفحة حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك»، لافتة إلى أن النائبين ناقشا آلية التنسيق والتواصل مع كافة الأطراف الليبية الفاعلة لدعم الوصول لتحقيق قاعدة دستورية توافقية تجرى على أساسها الانتخابات.

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كما تناول اللقاء، وفق البيان، سير العمل في عدد من الملفات الخدمية التي تقدمها وزارات ومؤسسات حكومة الوحدة الوطنية لكافة المواطنين بمختلف مناطق ليبيا، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية لكل الليبين.

واختتم البيان بأن الطرفين «اتفقا على مواصلة دعم جهود رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في تحقيق حل سياسي شامل يضمن الحفاظ على مكتسب الاستقرار، الذي حققه وجود حكومة الوحدة الوطنية خلال الفترة الماضية».