رئيس مجلس النواب : مدينة سرت تعرضت لدمار هائل وندعو حكومة “باشاغا” إلى الاهتمام بها بصورة خاصة

سرت 30 مايو 2022 (وال)- طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، بأن تولي حكومته أهمية خاصة لمدينة سرت باعتبارها مدينة تعرضت لحجم هائل وكبير من الدمار خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك في كلمة له مساء اليوم الإثنين لدى وصوله مطار القرضابية المدني بمدينة سرت التي تشهد غدا اجتماعا لتدارس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 م المُقدم من الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

كما دعا إلى أهمية دعم الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب حتى تستطيع تأدية مهام عملها بمدينة سرت وفق قوله.

كما قدم صالح شكره إلى عميد بلدية سرت مختار المعداني وعضوي مجلس النواب عن المدينة زايد هدية وحسن الزرقاء على متابعتهم واهتمامهم بنقل الصورة ومعاناة أهالي سرت، وحرصهم على تنظيم إجراءات انعقاد اجتماع مجلس النواب يوم غد الثلاثاء بمقر ديوان المجلس في مدينة سرت. (وال)

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