حفتر: الجيش الليبي هدم إمبراطورية الإرهاب وإنجازاته ستظل شامخة | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

قال القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين. إنه لولا الجيش الليبي لحلت إمبراطورية الإرهاب الكبرى التي تهدد أمن وسلام العالم بأسره.

وأضاف حفتر في كلمة بمناسبة تخريج الدفعتين 54 و55 من طلبة الكليات العسكرية المختلفة في توكرة، أن إنجازات الجيش الوطني ستظل شامخة ساطعة وتبعث في نفوس الليبيين العزة والفخر وفي نفوس أعدائنا مشاعر الانتكاسة والحسرة.

وأكد القائد العام في كلمته. أن الإنجازات التاريخية الجبارة تتحدث عن نفسها، ومهما صدق الرواة في وصفها، ومهما حاول المغرضون طمسها وتشويشها.

وذكر حفتر أن الليبيين سيذكرون جيلا بعد جيل أنه لولا هذا الجيش وما قدم من تضحيات ومكاسب ونجازات في زمن قياسي وظروف غاية في القسوة، وما حظي به من تأييد شعبي ومساندة لما كان لليبيا مكان في خارطة العالم.

وشدد القائد العام على التزام القيادة العامة ووفائها بالعهد على مواصلة مسيرة بناء الجيش الوطني الليبي، على أعلى طراز.

وأعرب حفتر عن فخره بهذا التخريج الذي جاء أعلى مستوى من التعليم والتدريب في مختلف مجالات العلوم العسكرية.