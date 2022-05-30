اللافي لعميدي زوارة وكاباو: لابد من تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين

التقى عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الإثنين، عميد بلدية كاباو مراد مخلوف، وعميد بلدية زوارة حافظ جمعة.

جاء ذلك بحضور عضو مجلس النواب ربيعة بوراس، وآمر غرفة عمليات زوارة العقيد مسعود قفاز، الذين استغرضوا أمامه المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات.

وأكدوا استمرار دعمهم لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا من خلال مشروع المصالحة الوطنية.

وأكد اللافي، خلال اللقاء، الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس، استمرار العمل إنجاز مشروع المصالحة الوطنية الذي وصل مراحله النهائية، وإيجاد إطار قانوني يساهم في إجراء الانتخابات، بمشاركة جميع الأطراف بما يحقق تطلعات الشعب الليبي.

وشدد على أهمية الخدمات التي تقدم للمواطنين في عديد المجالات، لاسيما الصحة والتعليم ، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها البلديتان، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حتى يتمكنا من أداء المهام الموكلة لهما.