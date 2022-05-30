«ثابت» يناقش مع نظيره اليمني القضايا المشتركة بين البلدين

استقبل السفير عبدالمطلب ثابت، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمكتبه بمقر المندوبية يوم الإثنين، السفير رياض العكبري، المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية.

وجرى خلال اللقاء، الذي كان بحضور السفير الليبي المكلف بجمهورية اليمن إدريس الجازوي، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، شكر السفير رياض العكبري، السفير عبدالمطلب ثابت، على حفاوة الاستقبال والروح الأخوية الصادقة التي سادت اللقاء، والتي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين

في نهاية اللقاء، تم الاتفاق على التواصل والتنسيق الدائم بما يخدم مصلحة الشعبين.