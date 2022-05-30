شاهد في «اقتصاد بلس»: أموال ليبيا.. مخاوف من سيناريو النفط مقابل الغذاء

ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «WTV»، الإثنين، أزمة الإيرادات النفطية، والتحذير من توجه غربي لفرض برنامج النفط مقابل الغذاء على ليبيا، بذريعة إنهاء الصراع الدائر على السلطة، ما سيكون له تداعيات كارثة على الليبيين.

وتستهدف المؤسسة الوطنية للنفط زيادة إنتاج النفط إلى 1.45 مليون برميل يوميًا بنهاية العام الجاري، لكن الخلافات السياسية تحول دون تحقيق هذه المستهدفات، في ظل حرب الطاقة التي تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا.

الدكتور عمر الزرموح أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية، قدم شرحًا لفكرة النفط مقابل الغذاء، ومدى التشابه مع منع العراق سابقًا من التصرف في الإيرادات النفطية.

وتطرقت الحلقة إلى جملة من الأخبار الاقتصادية المتعلقة بالشأن المحلي، من بينها تأكيد زبائن من المصرف التجاري وجود خصم من القيمة المتواجدة في حساباتهم وقفل المنظومة، بينما نفت إدارة البنك بطرابلس خصم أية مبالغ من حسابات الزبائن.

لمتابعة الحلقة كاملة اضغط هنا