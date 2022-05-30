الدبيبة يعلق على خروج محطتي شمال بنغازي والزويتينة عن الخدمة

العنوان – طرابلس

علق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين على على خروج محطتي شمال بنغازي والزويتينة عن الخدمة.

وقال الدبيبة :”ساءني خروج محطتي شمال بنغازي والزويتينة عن الخدمة بسبب استمرار توقيف تصدير النفط والغاز”.

وأضاف رئيس الحكومة :”هذا الأمر يرفع التحدي أمامنا ونحن نستقبل فصل الصيف بفقدان نحو 600 م و من الشبكة”.

وتابع الدبيبة :”سوف نكثف العمل مع الجهات المعنية لمعالجة الإشكالية في أقرب وقت”.

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الاثنين، توقف إمدادات الغاز من حقل الاستقلال، ما تسبب في فقد 60 مليون قدم مكعب من الغاز المخصص لتشغيل محطات التوليد بالجناح الشرقي، وبالتالي فقد 600 ميغاوات من الطاقة المنتجة من محطتي توليد شمال بنغازي والزويتينة.

ولفتت الشركة في بيان لها، أنها تواجه منذ سنوات جملة من التحديات والصعوبات التي تحول دون تحقيق العمل المنوط بها، والتي أثرت سلبا على أداء الشبكة الكهربائية، ومنها معضلة الغاز المزمنة.

وقالت الشركة أن هذه المشكلة كانت وما زالت تعاني منها الشركة، سواء بانخفاضه أو بتوقفه، رغم أنه يعتبر المصدر الرئيسي لتغذية وحدات التوليد الغازية بالطاقة الكهربائية.

وناشدت الشركة المواطنين بتفهم حقيقة الوضع الراهن، والتعاون في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، حتى يستأنف تدفق الغاز بمستويات تكفل تشغيل كافة الوحدات بكل قدرتها الإنتاجية.

وعاد طرح الأحمال بالشبكة العامة للكهرباء في عدة مناطق متأثرة بزيادة معدلات الاستهلاك مع دخول فصل الصيف، وعدم اكتمال المشروعات الاستراتيجية التي تعول عليها الشركة العامة للكهرباء لسد النقص الحاصل في توليد الكهرباء.