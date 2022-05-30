الحر: الاعتداء على المتظاهرين السلميين يشكل انتهاكًا لحرية التعبير

ليبيا – علق رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عبد المنعم الحر على ارتكاب من وصفهم بـ”المليشيات التابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة” عددًا من الجرائم في العاصمة طرابلس بالاعتداء على المتظاهرين السلميين واعتقال مسؤولين وناشطين بشكل غير قانوني.

الحر قال في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إن الاعتداء على المتظاهرين سلميًا يشكل انتهاكًا للحق في التجمع السلمي والحق في حرية التعبير عن الرأي المكفول في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة ليبيا.

واعتبر أن مواد الإعلان الدستوري تنظم حق التظاهر السلمي، وكذلك للأسس الديمقراطية التي طالب بها الشعب.

وأكد أن هذه الاعتداءات ما زالت تجري بغياب المساءلة والمحاسبة في مواجهة مرتكبي تلك الانتهاكات المتواصلة ضد المدنيين.

يذكر أن آخر تلك الوقائع طالت موظفي الشؤون المحلية أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بإسقاط قرار 326 الذي يقضي بنقل تبعيتهم من وزارة الداخلية إلى وزارة الحكم المحلي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية