موسع | رئيس مجلس النواب: الحكومة لها أن تعمل في أي مدينة ليبية طالما توفرت لها الظروف المواتية لأداء مهامها

سرت 30 مايو 2022 (وال)- وصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مساء اليوم الإثنين إلى مدينة سرت، حيث كان في إستقباله أعضاء مجلس النواب عن المدينة زايد هدية، وحسن الزرقا، ورئيس مجلس الوزراء المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، ونائب رئيس مجلس الوزراء خالد الأُسطى، وعدد من الوزراء وعميد بلدية سرت وأعيان وحكماء المدينة.

وقال المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق إن رئيس مجلس النواب القى كلمة تناول من خلالها تاريخ الجهاد في المدينة، كما وأثنى على أهالي مدينة سرت كافة لحفاوة الاستقبال.

كما وعرج على دلالة المدينة في توسطها للبلاد على وحدة ليبيا، مؤكداً بأن الحكومة لها أن تعمل في أي مدينة ليبية؛ طالما توفرت لها الظروف المواتية لأداء مهامها الموكلة إليها، مطالبا الحكومة بضرورة الإهتمام بمدينة سرت وإعادة إعمارها وكافة المدن الليبية.

كما القى عضو مجلس النواب عن سرت زايد هدية، ورئيس مجلس الوزراء وعميد بلدية سرت والحكماء والأعيان بالمدينة، كلمات رحبوا من خلالها برئيس المجلس المستشار عقيلة صالح والنواب متمنيين له التوفيق والسداد في الحفاظ على وحدة ليبيا والعبور بها إلى مرحلة الأمن الاستقرار ، وفقا لما صرح به المتحدث الرسمي للمجلس عبدالله بليحق. (وال)

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