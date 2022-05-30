رئيس مجلس النواب: الحكومة لها أن تعمل في أي مدينة ليبية طالما توفرت لها الظروف المواتية لأداء مهامها

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مساء الإثنين إلى مدينة سرت، وكان في استقباله أعضاء مجلس النواب عن مدينة سرت زايد هدية وحسن الزرقا، ورئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا ونائب رئيس مجلس الوزراء خالد الأُسطى وعدد من الوزراء وعميد بلدية سرت وأعيان وحكماء المدينة.

رئيس مجلس النواب، وبحسب ما نقله المكتب الإعلامي لمجلس النواب، ألقى كلمة تناول من خلالها تاريخ الجهاد في المدينة، مثنياً على أهالي مدينة سرت كافة لحفاوة الاستقبال وعرج على دلالة المدينة في توسطها للبلاد على وحدة ليبيا.

وأكد بأن الحكومة لها أن تعمل في أي مدينة ليبية طالما توفرت لها الظروف المواتية لأداء مهامها الموكلة إليها، وطالب الحكومة بضرورة الاهتمام بمدينة سرت وإعادة إعمارها وكافة المدن الليبية.

كما القى عضو مجلس النواب عن سرت زايد هدية ورئيس مجلس الوزراء وعميد بلدية سرت والحكماء والأعيان بالمدينة كلمات رحبوا من خلالها برئيس مجلس النواب متمنين له التوفيق والسداد في الحفاظ على وحدة ليبيا والعبور بها إلى مرحلة الأمن والاستقرار.