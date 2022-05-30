عقيله صالح يصل إلى سرت لمناقشة ميزانية الحكومة المكلفة

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، اليوم الإثنين، إلى مدينة سرت، حسبما أعلن رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي.

وأوضح الصافي، وفي تصريحات خاصة بالمركز، أن رئيس مجلس النواب، استقبله لفيف من المسؤولين الحكوميين على رأسهم رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، وعدد من وزرائه، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي، وعدد من أعضاء مجلس النواب وعميد وأعيان بلدية سرت.

وأشار الصافي، إلى أن هذه الزيارة جاءت بناءً على الدعوة الرسمية، المقدمة من عقيله صالح، لحضور الاجتماع المقرر عقده غداً للمؤسسات السيادية.