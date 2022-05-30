اجتماع موسع في سرت يتفق على آلية لزيادة تدفق المياه للمدينة

عقد في بلدية سرت، الإثنين، اجتماع تشاوري موسع بحث آلية من شأنها إمكانية زيادة كمية ضخ المياه إلى المنطقة.

حضر الاجتماع عضو المجلس النواب عن سرت رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالبرلمان، زايد هدية، وعضو مجلس النواب عن سرت رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، حسن الزرقاء، وعميد بلدية سرت مختار المعداني، ورئيس اللجنة الإدارية للجهاز التنفيذي للنهر الصناعي عبد الباسط أبو بطينة.

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كما حضر الاجتماع أيضًا مدير جهاز استثمار مياه النهر الصناعي المنطقة الوسطى شعيب بن شرادة، ومدير إدارة التشغيل والصيانة بالشركة المياه المنطقة الوسطى الشرقية محمد الطليعي.

مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت محمد الأميل لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع ناقش حل مشكلة وصلة السدادة القرضابية والتعديات على الشبكة العامة، وجرى الاتفاق على آلية للحصول على الموافقات فيما يتعلق بالربط على النهر الصناعي تحددها البلدية لاحقا.