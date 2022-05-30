الكهرباء تدعو أصحاب المحلات التجارية والمواطنين إلى التقليل من استهلاك الطاقة

وطالبت الشركة أصحاب المحال الكهربائية التقليل من استخدام الإضاءة “الثريا” والاكتفاء بما تحتاجه المحال والحرص على أطفائها عند الإقفال بحيث تساهم في التقليل من استهلاك الكهرباء.

ونشرت الشركة صورًا لعدد من المحال التجارية التي تقوم بتشغيل عدد كبير من المصابيح

كما دعت الشركة المستهلكين بفصل سخان الكهرباء خلال فترة الصيف من أجل رفع العبء عن الشبكة الكهربائية.