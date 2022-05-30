طرح الأحمال.. كابوس يعكر صيف الليبيين

أعادت الشركة العامة العمل ببرنامج طرح الأحمال مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع معدلات الاستهلاك للطاقة الكهربائية، التي تجاوز 7000 ميغاوات في أوقات الذروة الصيفية.

وتجاوزت فترات طرح الأحمال في بعض المناطق 10 ساعات، مع دعوات الشركة للترشيد في استهلاك التيار الكهربائي وإطلاقها حملة لوقف التعديات والتوصيلات المخالفة على الشبكة، مع استمرار تعرض أصولها لسرقات تؤدي في الغالب لقطع التيار عن أحياء ومزارع لساعات طويلة.

وتُعوّل الشركة التي تمكنت من إيقاف حالات الإظلام التام للشبكة بعد ربط منظومتها الشرقية والغربية، على افتتاح المحطات الجديدة في غرب طرابلس ومصراتة وطبرق، للوصول إلى إنتاجية تجاوز 7000 ميغاوات قبل الذروة الصيفية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية